Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de hükümet, Covid-19'a karşı başlatılan aşılama programına ABD'li şirket Johnson&Johnson aşısını da ekledi.

Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA), Johnson&Johnson'ın koronavirüse karşı geliştirdiği "Janssen" adlı aşının ülkede kullanımına yeşil ışık yaktı.

ŞU ANA KADAR 4 AŞI İÇİN ONAY VERİLDİ

MHRA Başkanı Dr. June Raine, artık Birleşik Krallık'ta kullanım için onay alan 4 güvenli ve etkili aşı olduğunu belirtti. Raine, "İşimiz burada bitmiyor. İnsanları hastalığa karşı korumanın faydalarının, risklerden daha ağır basmaya devam etmesini sağlamak için onaylandıktan sonra kullanımda olan tüm Covid-19 aşılarını sürekli olarak takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık'ta daha önce Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ve Moderna aşılarına onay verilmişti.

Johnson&Johnson’ın Covid-19 aşısının tek dozu yüzde 66 etkili Johnson and Johnson’ın ilaç şirketi Janssen tarafından geliştirilen korona virüs aşı adayının tek dozunun, yüzde 66 oranında etkili olduğu açıklandı.

Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Federal İlaç ve Gıda Yönetimi (FDA) ile Hastalıkları Kontrol Merkezinin (CDC) tavsiyesi ile Johnson & Johnson şirketinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının kullanımına ara verdi.