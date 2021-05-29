Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27-28 Mayıs gecesi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Babek bölgesindeki Aşağı Buzgov kasabası yakınlarında Azerbaycan mevzilerine Ermenistan askerleri tarafından çeşitli yönlerden ateş açıldığını duyurdu. Açılan ateş sonucu Elhan Muradov isimli Azerbaycan askerinin omzundan yaralandığı aktarıldı. Ermenistan tarafının cevap ateşi ile susturulduğu ve bölgedeki durumun Azerbaycan ordusunun tam kontrolü altında olduğu ifade edildi.

SIZMAYA ÇALIŞAN 6 ASKER YAKALANMIŞTI

Azerbaycan ordusu önceki gün de, Azerbaycan topraklarına sabotaj yapmak için sızmaya kalkışan altı Ermenistan askerini yakalamıştı. Geçtiğimiz sene Azerbaycan ordusu karşısında büyük darbe alan Ermenistan, ateşkes imzalamak mecburiyetinde kalmıştı. Dağlık Karabağ’da 30 yıldan fazla işgal edilen toprakların büyük kısmından çekilmek zorunda kalan Ermenistan ordusu, geçtiğimiz hafta Azerbaycan ordusunun işgalden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerindeki mevzilere yerleşmesine tepki göstermişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusunun yerleştiği bazı bölgelerin Ermenistan toprağı olduğunu iddia ederek konuyla ilgili Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne başvurmuştu.