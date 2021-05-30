Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, Atina'ya pozitif gündemle gittiklerini söyleyerek, "Pozitif ağırlamıştık. Karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz." mesajını verdi.

Çavuşoğlu, Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle de bir araya gelecek. Bu görüşmenin ardından Yunanistan'a geçerek Yunan mevkidaşı Dendias'ın vereceği yemeğe katılacak.

GÜNDEM EGE DENİZİ OLACAK

Yunanistan'da bir araya gelecek iki bakan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde ele alacak.

Görüşmenin gündemi Doğu Akdeniz ve Ege Denizindeki gelişmeler olacak. Ayrıca görüşmede göçmenlerle ilgili Yunanistan'ın tutumu da değerlendirilecek.

Yunanistan'ın ülkedeki Türk azınlığa yönelik tutumu da yine bu toplantıda ele alınacak.

Türkiye ve Yunanistan hududu değişiyor Türkiye ile Yunanistan, hudut ile ilgili yeni bir karar aldı. İki ülke hududun yeniden belirlenmesi için bir araya geldi.

DAHA ÖNCE ANKARA'DA GÖRÜŞTÜLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikolaos Dendias ile 15 Nisan'da Ankara'da görüşmüştü.

Bakan Çavuşoğlu: Gazze'de yaşananların sorumlusu İsrail'dir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'le alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.