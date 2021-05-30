Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci israil'in, 11 gün süren saldırıların ardından geride bir enkaz kaldı. Bu saldırılarda, 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 253 Filistinli hayatını kaybetti, 1948 kişi yaralandı. 100 binden fazla Filistinli yerinden edildi, Birleşmiş Milletlere göre 1000'den fazla, Filistinli kaynaklara göre ise 2 bine yakın konut yıkıldı, binlercesi de hasar gördü. Enkazın ardından hayatlarını yeniden inşa etmeye çalışan ve umudunu yitirmeyen halk çabalamaya devam ediyor.

EN ÇOK YIKIM GAZZE'NİN KUZEYİNDE

İsrail'in havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda en fazla yıkım Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde yaşandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesi, 12 Mayıs sabahı İsrail hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 35'ten fazla konutun bulunduğu ve 50'den fazla ailenin yaşadığı 9 bina yerle bir edildi.

Evleri yıkılan ailelerden bir kısmı çevredeki okullara, bir kısmı da akrabalarının yanına sığındı.

Gidecek yerleri olmayan bazı Filistinliler ise kurdukları derme çatma çadırlarda yaşama tutunmaya çalışıyor.

Evleri yıkılan Filistinliler, geriye kalan enkazı kendi imkanlarıyla kaldırmaya uğraşıyor.

Bazıları da demir ve beton yığınları arasından birkaç eşyasını kurtarmaya çabalıyor.



DÖRT ELLE HAYATA TUTUNMA ÇABASI

Evleri yıkılan ve yerlerinden olan Beyt Lahiya'daki Filistinliler, Gazze'nin tamamında olduğu gibi dört elle hayata tutunma çabası içinde.

Yıkılan binalardan birinin girişinde berber dükkanı bulunan Abdullah Zavaria, kurtarabildiği bir ayna ve birkaç aletle mesleğini icra etmeye çalışıyor.

"DÖNDÜĞÜMÜZDE EVLERİMİZ YOKTU"

İsrail saldırısında yıkılan evinin enkazında yaşama tutunmaya çalışan Arafat Zavaria, AA muhabirine, yaşadıklarını ve içinde bulundukları durumu anlattı.

Zavaria, ailesini evsiz bırakan İsrail saldırısının ardından eşi ve 4 çocuğunu akrabalarının yanına gönderdiğini, kendisinin ise evinin enkazında kalmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail bombalarının hedefi olan, evinin de bulunduğu alanın tamamen sivil yerleşim bölgesi olduğunu dile getiren Zavaria, şunları kaydetti:

"Döndüğümüzde, evlerimiz yoktu. Yerle bir olmuştu. Rastgele vurulmuşlar, vahşice saldırmışlar. Burada yaşayanların tamamı sivil, evlerinde güven içinde oturan insanlardı. Burayı vurmaları için hiçbir gerekçe yoktu. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. İşgalci İsrail ordusunun bu suçu işlemek için elindeki gerekçesi nedir bilmiyoruz."

"UYARI ATIŞI YAPILMADI"

Evinin yıkıldığı saldırının 12 Mayıs sabahında gerçekleştirildiğini belirten Zavaria, "Hiçbir uyarı ateşi olmaksızın hedef alındı. Bir anda evlerimiz başlarımızın üstüne yıkıldı. Enkazın altından 8 şehit ve 40'tan fazla yaralı çıkardık. Komşum Et-Tanani ailesi nüfus kayıtlarından tamamen silindi. Rafet et-Tanani ve eşi ile en büyüğü 6 yaşında olmak üzere 4 çocuğu hep birlikte yok edildiler." ifadelerini kullandı.

"YENİDEN İNŞA EDECEK İMKANIM YOK"

Beyt Lahiya'daki saldırılar nedeniyle 50'den fazla ailenin evsiz kaldığını kaydeden Zavaria, şöyle devam etti:

"Sizin de gördüğünüz gibi evlerimizin enkazı üzerinde çadır kurmak zorunda kaldık. Gidecek başka yerim yok, Allah bize bir çıkış kapısı gösterene kadar bu çadırlarda kalacağız. Durumumuz çok zor, evimi yeniden inşa etmek ya da ev kiralayabilmek için bir imkânım yok. Yine buradaki binaların altında daha önce çalıştığım işyerleri de yerle bir oldu. Başka bir yerde yaşamak için de hiçbir gelir kaynağım kalmadı. Buraya çadır kurmak ve içinde yaşamak zorunda kaldım."

"GAZZE'DE KİMSE GÜVENDE DEĞİL"

Zavaria, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları "tarihte benzeri yaşanmamış bir iğrençlik ve korkunç bir durum" olarak tanımladı.

Uluslararası kamuoyundan Filistin toplumuna merhamet ve şefkatle bakmasını isteyen Zavaria, "Gazze'de evlerinde yaşayan siviller olarak, birilerinin bizi böylesi bir işgalden ve böylesi barbarlıktan korumasını istiyoruz. Gazze'de güven içinde olan kimse kalmadı." ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail, Filistin'e destek yürüyüşünde şiddet uyguladı İşgalci İsrail polisi, abluka altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerini boşaltmaya zorlanan Filistinlilere destek veren çok sayıda kişiye sert biçimde müdahale ederek tepki topladı.

İsrail, sanatı da vurdu İşgalci İsrail, abluka altına aldığı Filistin'de insanlıkla birlikte sanatı da vurdu. Gazze Şeridi'nde sanatçı İsa Hatib, sahibi olduğu Tiyatro ve Televizyon Sanatları Merkezi'nin 11 gün süren İsrail saldırılarında yaşadığı tahribat karşısında, "sanatın dahi İsrail saldırılarından kurtulamadığını" ifade etti.

BM'den İsrail kararı: İnsan hakları ihlallerini soruşturmak üzere komisyon kurulacak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Pakistan ve Filistin'in başvurusu üzerine, Kudüs'te işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarının durumuna ilişkin sunulan karar tasarını görüştü. Konsey, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasına karar verdi.

BM'den İsrail açıklaması: Gazze saldırıları savaş suçu sayılabilir İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK), işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüştüğü özel oturumda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini açıkladı.

İsrail gazetesi katliamı itiraf etti: 67 çocuğu öldürdük İsrail medyasının önemli gazetelerinden Haaretz, beklenmedik bir manşetle yayına çıkıp ülkede tartışmaların odağı oldu. Söz konusu manşetin İbranice nüshası, “Gazze’de 67 çocuk öldürüldü. Savaşın bedeli budur” başlığı ile çıktı. Haberde şehit edilen masum çocukların fotoğraflarının da tek tek kullanıldığı görüldü.