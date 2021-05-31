Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı olduğunu duyudu. Macron, kendisiyle birlikte eşi Brigitte Macron'un da aşı vurulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Macron "Aşılandım. Brigitte ve ben gibi, şimdiden 25 milyon Fransız gibi, hadi aşı olalım! Bizi korumak, sevdiklerimizi korumak için" ifadelerini kullandı. Macron, hangi aşıyı yaptırdığı hakkında ise bilgi paylaşmadı. Öte yandan Macron, geçtiğimiz aralık ayında, eşi ise geçtiğimiz ekim ayında Covid-19’a yakalanmıştı.

ABD, Avrupalı liderleri dinledi mi? Merkel ve Macron'dan açıklama geldi Danimarka Gizli Servisi'nin (FE), Avrupalı politikacıları dinlemek için ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na (NSA) yardım ettiği ileri sürüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Şansölyesi Merkel, ABD'den konuyla ilgili açıklama beklediklerini söyledi.

Fransa’da generallerden Macron'a 'büyüyen kaosu engellemezsen iç savaş çıkar' uyarısı Fransa’da 20 kadar general, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bunu durdurması gerektiği, aksi takdirde iç savaş çıkacağı uyarısında bulundu.