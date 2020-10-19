Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz Perşembe günü Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilen bir kişiyle temas etmesi nedeniyle kendisini 7 günlük karantinaya aldı. Herhangi bir belirti göstermediği öğrenilen Macron’un sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uyarak karantinaya girdiği belirtildi.
Macron’un karantinada olması nedeniyle Çarşamba akşamı Paris Sorbonne Üniversitesi’nin avlusunda yapılması planlanan terör mağduru öğretmenin anma törenine katılmayacağı bildirildi.
Macron’un eşi Brigitte Macron karantinaya alındı
19.10.2020 - 20:30 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 20:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz Perşembe günü Covid-19 olan bir kişiyle temas ettiği gerekçesiyle kendini 7 günlük karantinaya aldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz Perşembe günü Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilen bir kişiyle temas etmesi nedeniyle kendisini 7 günlük karantinaya aldı. Herhangi bir belirti göstermediği öğrenilen Macron’un sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uyarak karantinaya girdiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,Brigitte Macron,koronavirüs,karantina,
740155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/740155.aspx
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