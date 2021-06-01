Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de aşılama faaliyetlerine hız vermek isteyen yetkililer, Londra’nın batısındaki Twickenham ragbi stadyumunda 15.000 doz Covid aşısı yaptırılacağını açıkladı.

Ülkede halen 30 yaş üzerindekilere aşı yapılabiliyor. Yetkililerin 18 yaşından büyüklere aşı yapılacağını açıklamasıyla 82.000 seyirci kapasiteli stadyumun önünde uzun kuyruklar oluştu.

İngiltere, aşılama ve karantina dolayısıyla vakaları büyük ölçüde kontrol altına almış olsa da yeni Hindistan varyantı insanları paniğe sokmuş durumda.

Gençler, en sıcak günlerini yaşayan ülkede kızgın güneşin altında saatlerce sıra bekledi. Bekleyenlerin 15.000’den faza olmasıyla bir kısım gençler aşı yapılmadan geri dönmek zorunda kaldı. Uzak yerlerden geldiklerini ifade eden gençler, bu duruma tepki gösterdi.