Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde bebek bakım ürünleri ile tanınan şirkete asbestli bebek pudrası satışı nedeniyle dava açılmıştı.

Kansere yol açtığı bilinen zehirli asbest maddesi nedeniyle mahkeme JohnsonJohnson'ı 2,1 milyar dolarlık cezaya mahkum etmişti. O cezanın temyiz mahkemesi tarafından da onandığı öğrenildi.

2018 YILINDA 20 KADIN KANSERE YAKALANDI

Temyiz mahkemesi, firmanın, St. Louis jürisinin 2018 yılında pudra ürününün 20 kadında yumurtalık kanserine neden olduğunu tespitine yönelik itirazlarını değerlendirmeyi reddetti.

St. Louis davasının yargıcı Rex Burlison, Johnson & Johnson'ın pazarlama usullerinde "özellikle kınanacak davranışlar" sergilediği, "bebekleri için ebeveynlere satmayı hedefledikleri ürünlerde asbestin varlığını ve zararını bildiği halde, bu ürünlerin güvenliği hakkında onlarca yıldır yanlış bilgilendirme yaptığı" sonucuna varmıştı.

KORONAVİRÜS AŞISI ÜRETEN ŞİRKETLERDEN BİRİ

Pfizer ve Moderna ile birlikte Johnson & Johnson, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı onay alan ilaç firmaları arasında bulunuyor.

Asbestli toprağa dokunan ölüyor Asbestli toprak, akciğer kanseri başta olmak üzene, akciğer zarında kireçlenme ve akciğer zarında sıvı toplanmalarına yol açıyor.

ABD'de, Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşı tesisinde birden fazla sorun tespit edildi ABD ilaç firması Johnson & Johnson'un Maryland eyaletindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tesislerinde inceleme yapan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) birden fazla sorun tespit ettiğine dair bir rapor açıkladı.