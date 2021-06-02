Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda'da Piyasa Enformasyon Araştırma Vakfı'nın (SOMI) internet sitesinden yapılan açıklamada, TikTok'un 16 yaşın altındaki kullanıcıların veri gizliliğini ihmal ettiği gerekçesiyle Avrupa'daki 64 bin ebeveyn adına açılan davada istenilen miktarın 1,4 milyar avroyu aştığı belirtildi.

ZARARLI İÇERİKLER ENGELLENMİYOR

SOMI, TikTok'un hangi verilerin kullanılacağına ilişkin gerekli izinleri uygun şekilde almamasının yanı sıra çocuk kullanıcıların zararlı içeriklerle karşılaşmasını engellemediğini kaydetti.

Gerekenden fazla kullanıcı verisini depoladığı iddia edilen TikTok, çeşitli Avrupa Birliği (AB) veri yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Amsterdam Mahkemesinde tazminat talebiyle karşı karşıya kaldı.

MAHKEME KISITLAMA GETİREBİLİR

SOMA'nın kurucularında Cor Wijtvliet, davayla ilgili yaptığı açıklamada, "TikTok'a birçok mektup yolladık, ilgili AB kurumları da yolladı fakat istenilen sonucu alamayınca dava açmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Wijtvliet, "Mahkeme TikTok'un ihlallerini doğrudan kısıtlayabilir." dedi.

TikTok adına konuşan bir yetkili, yerel medyada yer alan açıklamasında, kişisel veri güvenliğinin kurumun öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Yetkili, TikTok'un bu amaçla 16 yaşında küçük çocuklarının hesaplarını kontrol edebilmeleri için ebeveynlere çocuklarının hesaplarına erişim imkanı sağladığını ifade etti.

13 YAŞ ALTINA EBEVEYN RIZASI GEREKİYOR

Kurallar gereği TikTok'a sadece 13 yaşından büyük çocuklar ebeveynlerinin rızasıyla üye olabiliyor.

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