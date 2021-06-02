Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da aşılama stratejisi bir adım daha ilerliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lot ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, 12 ila 18 yaşındaki aşılanacağını duyrdu. Aşılamanın ebeveynlerin rızasıyla yapılacağını belirten Macron, "15 Haziran'a kadar 30 milyon aşı sınırını geçeceğiz, bu yüzden 15 Haziran'dan itibaren 12-18 yaşındakilerin aşılanmasına izin vermeye karar verdik" dedi.

FRANSA'DA 37 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı Fransa’da, toplam 37 milyon 396 bin 759 kişi Covid-19’a karşı aşılandı.Bunlardan 26 milyon 176 bin 709’una tek doz, 11 milyon 220 bin 50’sine ise iki doz aşı yapıldı.

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), geçtiğimiz cuma günü Pfizer aşısının kullanımını 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklarda kullanımını onaylamıştı.



Fransa'da tartışılan 'sağlık kartı' uygulaması parlamentodan geçti Fransa'da kişisel özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan 'sağlık kartı' uygulaması yasa tasarısı salı günü Ulusal Mecliste kabul edilmesinin ardından bugün de Senatodaki oylamada onaylandı.

50 kişide görüldü! İngiliz varyantı Fransa'da mutasyon geçirdi! Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonu olan İngiliz varyantının Fransa'da tekrar bir mutasyon geçirdiği ve 50 kişide görüldüğü açıklandı. Yeni varyanta ise Bourdeaux varyantı ismi verildi.