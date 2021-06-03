Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınındaki Beyt El yasa dışı yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma törenini gerçekleştirdi. İsrail Savunma Bakanlığı Sivil İdaresinin konutlara onay vermesinin ardından düzenlenen törene, aşırı sağ partilere mensup milletvekilleri ve bakanların yanı sıra, İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin de katıldı. Törende konuşma yapan Sağlık Bakanı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi yöneticilerinden Yuli Edelstein "Yahudi yerleşim birimleri ve İsrail toprakları, her kişiden ve her türlü siyasi atmosferden daha önemlidir" dedi. Uluslararası hukuku ihlal eden Netanyahu hükûmetleri, kendi dönemlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da en çok yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa edilmesiyle övünüyor.

ANKARA'DAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki gösterdi. Gazze'de yaşanan acıların tazeliğini koruduğu bir dönemde bu tür tahriklerin sürdürülmesinin, İsrail makamlarının yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarmadığını gösterdiğinin belirtildiği açıklamada "İsrail’in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail’in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

DEMİR KUBBE İÇİN 1 MİLYAR DOLAR

Öte yandan ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan sonra Demir Kubbe hava savunma sistemlerini güçlendirmek için ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) 1 milyar dolarlık acil askerî yardım isteyeceğini açıkladı. ABD'li senatör, bu fonun onaylanmasını sağlamak üzere Senato'da üzerine düşeni yapacağını belirtti.

Netanyahu sona geldi! İsrail'de koalisyon kuruluyor İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümeti kurulmasında anlaştı. Böylelikle, 12 yıllık Netanyahu dönemine son verilmiş olacak.

ABD'li gençler uyandı: Filistin'deki çatışmalardan İsrail sorumlu Siyonist İsrail'in düzenlediği kanlı saldırılar, en büyük müttefiki olan ABD'de de tepki çekmeye başladı. Amerikalılar, bölgede yaşanılanların sorumlusunu İsrail olarak gösterdi.