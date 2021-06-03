Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreteri Stephane Bouillon, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, kurulacak ajansın eylül ayında faaliyetlerine başlayacağını ve yaklaşık 60 kişinin açık kaynaklar üzerinde çalışacağını belirtti.

HEDEF İNTERNET ORTAMI

Bu ajansın "devleti istikrarsızlaştırmak" için yurt dışı kaynaklı bilgi manipülasyonlarına karşı mücadele etmeyi hedeflediğini ifade eden Bouillon, yurt dışından Fransa'ya yönelik internet ortamında yapılan saldırıların tespit edileceğini aktardı.

SEÇİMLERE MÜDAHALE ÇEKİNCESİ

Bouillon, bu ajansta istihbarat çalışmasının söz konusu olmayacağını, yabancı ülke veya kurum tarafından "devleti istikrarsızlaştırmayı" amaçlayan girişimler üzerinde çalışılacağını kaydetti. Özellikle seçimlerde dikkatli olacaklarını ifade eden Bouillon, Fransa'nın gelecek yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlandığını, daha önce ülkede veya ABD'de seçimlere müdahale girişimlerinin yaşandığını dile getirdi.

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