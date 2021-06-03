Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye turizmi yaz ayları gelmesine rağmen henüz istediği seviyeye ulaşamadı. Rusya ise Türkiye ile aralarındaki uçuşları 15 Nisan'dan başlayarak kademeli olarak 21 Haziran'a kadar durdurdu. Rus turizm sektörü ve turistler 21 Haziran'dan sonra Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını istiyor.

TURİZM ŞİRKETLERİNİN BORCU 400 MİLYON DOLAR

Rus turizm şirketlerinin ertelenen uçuşlar nedeniyle vatandaşlara yönelik borcunun 30 milyar ruble (yaklaşık 400 milyon dolar) düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.

Rusya Turizmciler Birliği Basın Sözcüsü İrina Tyurina, 31 Mayıs’ta İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, uçuşlara yönelik kararın uzatılmasının Rus turizm sektörüne darbe vurduğunu söylemişti.

1 MİLYON KİŞİ TÜRKİYE TATİLİ İÇİN ÖDEME YAPTI

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova da dün Rus NTV kanalına yaptığı değerlendirmede, yaklaşık 1 milyon kişinin Türkiye’de tatil için ödemelerini yaptıklarını, Rus turistlerin temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de tatil yapma olanağı bulmasını umduklarını ifade etmişti.

TATİL PLANLARI ERTELENİYOR AMA İPTAL EDİLMİYOR

Ülkenin önde gelen turizm şirketlerinden Tez Tour'un Halkla İlişkiler Direktörü Elizaveta Timoşenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuşlara yönelik kısıtlamalarla ilgili kararın geç alınması nedeniyle yolcularda belirsizlik duygusunun yaşandığını söyledi.

Öte yandan, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin de 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uçuşların kısıtlanmasının ardından Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlasının Türkiye tatilini iptal etmeyerek ertelediğini bildirmişti.

EN ÇOK TALEP HALA TÜRKİYE'YE

Rus tatil planlama servisi OneTwoTrip'in Halkla İlişkiler Direktörü Elena Şelehova ise Türkiye’nin Rus turistlerin yurt dışında en çok talep gösterdikleri ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye’ye yönelik kısıtlamaların turist akışında önemli etki oluşturduğunu ifade eden Şelehova, “2021'in başından itibaren kısıtlamalara kadar Türkiye’de yapılan rezervasyonların payı, yurt dışında yapılan tüm rezervasyonların yüzde 25'iydi. Bundan sonra Ruslar genel olarak yurt dışına daha az uçmaya başladı. Nisan ayının ikinci yarısında yurt dışı rezervasyonların payı da yüzde 40 azaldı.” ifadelerini kullandı.

YAZ DÖNEMİNİN UÇAK BİLETLERİNİN YÜZDE 19,4'Ü TÜRKİYE'YE

Turistlerin bir kısmının Rusya’nın güneyine, bir kısmının ise diğer bazı ülkelere yönlendirildiğini anlatan Şelehova, şöyle konuştu:

“Türkiye şu anda Rusya’da, aile tatili için ana ülke konumunda. Bu yılın haziran-ağustos döneminde uluslararası destinasyonlar için tüm uçak biletlerinin yüzde 19,4'ü Türkiye’ye yönelik. Açıkçası Ruslar, yakın gelecekte Türkiye ile hava ulaşımının yeniden başlamasını umuyorlar.”

Turizme 1 milyar liralık ‘Kilit’ yatırım Crystal ve Nirvana markaları altında Türk turizminde 20 otelle faaliyet gösteren Kilit Grup, 21’inci otel yatırımını Antalya’nın Lara bölgesinde hizmete açtı.

Turizmcilerin 3’te 2’si aşılandı "Bacasız sanayi" diye ifade edilen turizm sektörünün hedeflenen turist rakamına ulaşabilmesi amacıyla pek çok çalışma yürütülüyor.

89 ülkeden temsilci güvenli turizmi test edecek Tam kapanmanın sona ermesiyle Rusya’ya çıkarma yapan Turizm Bakanlığı bu defa da yabancı misyon şefleri ile yabancı basın mensuplarını Türkiye’de ağırlıyor. Yabancı ziyaretçiler Antalya’da güvenli turizmi yerinde tecrübe edecek.