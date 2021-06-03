Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran medyasına açıklamalarda bulunan Zengene, Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde çıkan yangınla ilgili konuştu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Zengene, "Rafineride çıkan yangın üretim tesislerinde değil iki depoda meydana geldi. Üretim birimleri zarar görmedi. Söndürme çalışmaları ve yanan depoların etrafında soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Petrol Bakanı Zengene, yangının 2 depoda bulunan hidrokarbonun bitimine kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.

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