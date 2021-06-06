Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada'nın ülke tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan yatılı kilise okulları ile ilgili skandal büyüyerek devam ediyor. CTV News’de yer alan bir haberde ailelerinden zorla alınan ve kiliselere ait yatılı okullara yerleştirilen çocuklara ait en önemli kayıtların, Katolik dünyasının dinî merkezi olan Vatikan ile Kanada devlet arşivlerinde bulunduğu belirtildi. 200 binden fazla yerli aileye ait bilgiler de dâhil olmak üzere, yatılı okul sistemiyle ilgili 15 ton kâğıt belgenin Kanada’da 1936 ve 1944 yılları arasında devlet tarafından imha edildiği ortaya çıktı.

PAPA REDDETTİ

Vatikan da belgelerin açıklanması yönünde yapılan çağrıları reddetti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau “Bir Katolik olarak, Katolik Kilisesinin bu konuda şimdi ve son yıllarda aldığı karardan derin hayal kırıklığına uğradım” dedi. Trudeau, Katolik âleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’tan daha önce resmî bir özür ve Kanada’nın yatılı okul sistemiyle ilgili kayıtların yayınlanması da dâhil olmak üzere bir dizi istekte bulunduğunu ancak Papa’nın bu taleplerinin hiçbirinin yerine getirmediğini ifade etti.

TRUDEAU: AÇIKLANSIN

Trudeau, şunları söyledi: Kiliseden (Vatikan’dan) hâlâ direniş görüyoruz. Bence hepimiz, özellikle de ülke genelindeki Katolikler için yerel cemaatlerimize, piskoposlara, kardinallere ulaşmak için gerçekten önemli bir an olacak. Kilisenin bu konudaki rolü için adım atmasını ve sorumluluk almasını bekliyoruz. Gerekirse daha sert tedbirler alacağız. Katolik Kilisesini mahkemeye vermeye başlamadan önce, dinî liderlerin paylaşmaları gereken bir sorumluluk olduğunu anlayacaklarından çok umutluyum.

150 BİN ÇOCUK VAR

Kanada tarihinin en acılı sayfalarından bir olan ve en büyük çocuk istismarı olarak da nitelendirilen Yatılı Kilise Okullarının ilki 1800'lerin başında açıldı ve sonuncusu da 1996 yılında kapatıldı. 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ile istismara uğradı. Yapılan araştırmalarda bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı belirlenmişti.

Kanada'da kilise okulunun bahçesinde 215 çocuk cesedi bulundu Kanada'da eski bir yatılı kilise okuluna ait arazide 215 çocuk cesedi kalıntılarının olduğu mezarlık bulunurken, ölümlerin belgelenmemiş olduğu kaydedildi.