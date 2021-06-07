Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Covid-19 virüsünün doğal yollarla oluşmayıp Çin’in Vuhan şehrindeki viroloji laboratuvarında kasten üretildiğine dair iddialar her geçen gün artıyor. Son olarak Dr. Stephen Quay ve Richard Muller adlarındaki uzmanlar, Wall Street Journal gazetesindeki makalelerinde, “Covid-19 patojeninde başka hiçbir doğal koronavirüste bulunmayan genetik ayak izi bulduklarını” ifade ettiler.

COVID-19'UN GENOM DİZİLİMİNİN DOĞAL OLARAK GERÇEKLEŞMESİ İMKANSIZ

ABD merkezli biyofarmasötik şirketi Atossa Therapeutics'in kurucusu olan Quay ve California Berkeley Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Muller, virüsün genom diziliminde yaptıkları incelemede 'CGG-CGG' kombinasyonuna rastladıklarını belirttiler. Uzmanlar, “Laboratuar sızıntısı hipotezini tercih etmemiz, kesinlikle bilime dayanmaktadır. CoV-2 de dahil hiçbir koronavirüste doğal şekilde oluşmuş CGG-CGG kombinasyonu bulunmadı. Bir virüs, başka bir virüste mevcut olmadıkça bu dizilimi alamaz. Covid'in hayvanlardan insanlara geçtiğini savunanlar, yeni koronavirüsün neden en az favori kombinasyon olan CGG-CGG'yi seçtiğini açıklamalılar" ifadesini kullandılar.

"BİLİMSEL DELİLLER BİZİ BU SONUCA GÖTÜRÜYOR"

Bu dizilimin, Vuhan Viroloji Enstitüsü’nde “fonksiyon kazandırma” çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldığını ifade eden uzmanlar, “Tüm bilimsel deliller, bizi virüsün laboratuvarda üretildiği sonucuna götürüyor” dediler.

Wuhan'da yarasaların uzmanları ısırdığı anlar ortaya çıktı 2019 yılında ortaya çıkan ve dünyada yaklaşık olarak 3 buçuk milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 ile ilgili çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı. Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nda 2017 yılında çekildiği iddia edilen görüntülerde, yarasaları inceleyen uzmanların hayvanlar tarafından ısırılması yer alıyor.