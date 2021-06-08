Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Rusya, silahsız gözlem uçaklarının uçabilmesine imkân sağlayan ve silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması’ndan (ASA) çekildi. Emekli Hava-Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, “Açık Semalar Anlaşması, kuvvetlerin sınırlandırılması ve belirli bölgelerde kara, deniz ve hava konusunda anlaşmaya imza atan devletlerin birbirini denetlemesini kapsıyor. Otuz yıllık bir anlaşma. Anlaşmanın amacı mümkün olduğu kadar silahlanmayı artırmamaktı” dedi.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEZ

Türkiye’nin bugüne kadar gözlem kabiliyetine sahip uçaklarla ASA kapsamında birçok defa uçuş gerçekleştirdiğini söyleyen Karakuş, “Anlaşma dâhilinde verdiğimiz sözleri tuttuk ve bu anlaşamaya devam ediyoruz. Ama Rusya'nın, Gürcistan ve Ukrayna’nın bir miktarını işgali, Açık Semalar Anlaşması’na uymamasına sebep oluyor. O yüzden bu anlaşmadan çıktığını açıkladı. Rusya’nın ne kadar kuvvet bulundurduğunu görmek çok daha iyi olurdu. Ancak şimdi bu söz konusu olmayacak. Rusya’nın çekilmesi Türkiye’yi etkilemez. Daha çok Baltık ülkelerini ve Romanya’yı, yani Rusya’ya yakın ülkeleri etkiler. Baltık ülkeleri bu çekilmeden dolayı rahatsızlık duyabilir." dedi.

34 DEVLET BULUNUYOR

1992’de imzalanan Açık Semalar Anlaşması’nda hâlihazırda 34 devlet bulunuyor. Anlaşma, taraflara, birbirlerinin toprakları üzerinde gözlem amaçlı silahsız uçuş hakkı tanınıyor.

Putin'den Batı’yı tedirgin eden açıklama Vladimir Putin, bir gazeteci tarafından kendisine yöneltilen "Rusya'nın aradığı kişilerden biri Londra’dan Tayland’a giden bir yolcu uçağındaysa, ülke hava sahası üzerinden geçerken uçağı zorla indirtir mi?" sorusuna verdiği cevapla Batı dünyasında tedirginliğe neden oldu.