Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında Brüksel'den dönüşleri sırasında İlyas Haddaji, Mamadou Camara ve Zakaria Hadji Mmadi adlı 3 lise öğrencisinin tren garında polis tarafından sınıf arkadaşları ve yoldan geçenlerin gözü önünde kökenleri nedeniyle ayrımcılık yapılarak kimlik kontrolüne maruz bırakıldığına hükmetti.

AĞIR SUİSTİMAL OLUŞTURDU

Hükme ilişkin açıklamada yargıçlar, polisin cinsiyet ve fiziksel özellikleri, özellikle kökenleri nedeniyle yaptığı bu kimlik kontrolünün ayrımcılık teşkil ettiği ve devlet açısından ağır suistimal oluşturduğunu belirtti.

HER GENCE 1500 AVRO ÖDENECEK

Mahkeme, devletin her bir gence 1500'er avro manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Davanın ilk görüldüğü mahkeme Paris Adalet Mahkemesi, sınıftan çok sayıda azınlık olduğu gerekçesiyle kimlik kontrolünün ayrımcı olmadığına hükmetmiş, öğrenciler davayı temyize taşımıştı.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Müslüman öğrencilerin yüzde 60'tan fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi anketinde, Massachusetts eyaletinde eğitim gören Müslüman gençlerin yüzde 60'ından fazlasının, inançları nedeniyle alaya maruz kaldığı, sözlü ve fiziksel tacize uğradığı ortaya çıktı.

Avusturya eğitim kurumlarında 2019'da 400’ün üzerinde ayrımcılık vakası yaşandı Avusturya eğitim kurumlarındaki ayrımcılığa karşı çalışmalar yürüten Eğitimde Ayrımcılık Karşıtı Eşitlik Derneğinin (IDB) raporuna göre, ülkede geçen yıl 403 ayrımcılık vakası yaşanırken, önceki yıla oranla vaka sayısı yüzde 36 arttı.