Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Kenya’da Nairobi Milli Parkı’nda iki gergedan kavga ederken profesyonel fotoğrafçı Gurcharan Roopra da onların fotoğraflarını çekiyordu.

Aniden gergedanlardan biri kavgayı bıraktı ve fotoğrafçıya doğru saldırıya geçti.

SAKİN FOTOĞRAFÇI

Roopra, üç tonluk devin saldırısıyla paniğe kapılmak yerine sükunetini son ana kadar muhafaza etti ve gergedanın fotoğraflarını çekti.

Hepsi de birbirinden ilginç karelerin en çarpıcısı, süratle koşarken hayvanın ayaklarının yerden kesildiği ve adeta uçar vaziyette görüldüğü fotoğraf oldu.

EN KIYMETLİ FOTOĞRAF

Son anda kenara çekilerek kurtulan Roopra, kendisi için en kıymetli fotoğraflarından birinin bu olduğunu söylüyor.

Ormanların kralı, bufalo sürüsünü görünce ağaca tırmandı Kenya'da bir aslan, peşine takılan bufalolardan, ovada bulunan bir ağaca tırmanarak kurtulabildi.