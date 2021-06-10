Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın etkisinde olan Hindistan'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 94 bin 52 vaka görüldü. Toplam vaka sayısının 29 milyon 2 bin'e çıktığı ülkede son 24 saatte 6 bin 148 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten toplam can kaybı sayısı 359 bin 676'ya ulaştı.

Hindistan’ın en fakir eyaletlerinden Bihar’da ise yetkililer, daha önce korona virüse bağlı günlük can kaybının 5 bin 500’ün altında olduğunu açıklamıştı.

REVİZE EDİLDİ, ÖLÜ SAYISINDA DÜNYA REKORU KIRILDI

Biharlı yetkililer, salgının başından bu yana ilk kez veri temizleme çalışması yaparak, şu ana dek evde veya özel hastanelerde virüs nedeniyle hayatını kaybeden 3 bin 951 kişi daha olduğunu tespit etti. Biharlı yetkililerin yeni tespit edilen ölümleri mevcut sayıya eklemesi ile günlük can kaybı sayısı revize edildi.

Söz konusu güncellemenin ardından ülkede son 24 saatte 6 bin 148 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğinin bildirilmesi ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedilmiş oldu. Son verilerle birlikte Hindistan’da koronadan hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 359 bin 676’ya ulaştı.

Dünyada bir önceki en yüksek günlük can kaybı sayısı 12 Şubat'ta 5 bin 444 olarak ABD’de kaydedilmişti.

Hindistan'da 28 filin koronavirüs testi pozitif çıktı Hindistan'da yaban hayatı koruma alanında bulunan 28 fil, koronavirüse yakalandı.

Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 353 bin 528'e yükseldi Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da ölü sayısı son 24 saatte 2 bin 219 artarak 353 bin 528'ye yükseldi.

Dünya tedirgin: Kara mantar virüsü Hindistan'ı sarıyor Kara mantar, Hindistan'da hızla yayılıyor. 28 eyaleti saran virüs, şu ana kadar 28.252 kişiye bulaştı. Bu hastalarının çoğunun daha önce korona olduğu açıklandı.

Resmi açıklamanın 5 katı! Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı 1,6 milyon New York Times gazetesi, yaptığı araştırmada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da salgına bağlı ölüm sayısının resmi açıklanandan en az 5 kat fazla olduğunu belirtti.