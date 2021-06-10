Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bir Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmiş olmasına karşılık olarak Kuzey Makedonya’nın bir diplomatik personelini sınırdışı edeceklerini belirtti.

BÜYÜKELÇİLİĞE NOTA VERİLDİ

Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçisi Olivera Çauşevska-Dimovska'nın Bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, "Büyükelçi'ye, Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliği'ndeki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine ilişkin nota verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu önlemin Kuzey Makedonya tarafının Rus diplomatı sınır dışı etme yönündeki "nedensiz" kararına karşı alındığı kaydedildi.

Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomat daha 'istenmeyen kişi' ilan edildi Rusya’nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova’nın Bakanlığa istişareye çağırıldığı ve sınır dışı edilecek diplomatla ilgili talimatlar verildiği bildirildi.

Ukrayna, Rusya'nın Odessa Konsolosu'nu 'istenmeyen kişi' ilan etti Ukrayna, Rusya'nın dün bir Ukraynalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesini kınadığını belirterek cevaben Rusya'nın Odessa Konsolosu'nu sınır dışı edeceğini açıkladı.