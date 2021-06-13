Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Azerbaycan ordusunun 30 yıllık işgale son verdiği bölgeler Ermeni papazlar eliyle mayınlanıyor. Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım tarihinde yapılan anlaşmada yer alan ibadetlerin yerine getirilme maddesi gereği bölgeye gelen papazların döşediği mayınlar nedeniyle 20’si sivil 7’si asker 27 kişi can verdi. Azerbaycanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Ramiya Mehmedova, gazetemize konuştu. Ermeni papazların Rus barış gücü askerleri nezaretinde girdikleri bölgede anlaşmayı istismar ettiğini ve bazı kritik noktaların mayınlanmasında etkili olduklarını söyledi. Mehmedova "Ermeni tarafının mayın haritası yok, çünkü mayınlamaların çoğu yeni ve papazların tuzakladığı mayınları onlar da bilmiyor’’ dedi. Azerbaycanlı gazeteci Asif Nerimanlı ise anlaşma sonrası Kelbecer bölgesine ekilen mayınların patlaması nedeniyle şehit olan 27 Azerbaycanlının kanında bölgeye ayin bahanesi ile giren papazların eli olduğunu belirtti.

TARİH BOYU DÜŞMANLIK

En son üç gazetecinin öldüğü bölgede yaşanan olaya ilişkin görüşlerini aldığımız Azerbaycanlı akademisyen Prof. İsmail Toğrul da Ermeni kiliselerinin temel misyonunun düşmanlık ekmek olduğu tespitinde bulundu. İsmail Toğrul "Osmanlı coğrafyasında yaşanan Ermeni katliamları, 1828’de Rus Çarlığı döneminde başlayan ve Bolşevik devrimi sonrası Türkistan ve Azerbaycan illerinde yaşanan tüm katliamlarda bu kiliselerin ve din adamlarının rolü var. Gregorian kiliseleri dinî olmanın çok ötesinde siyasi ve askerî merkezler olarak kullanıldı’’ diye konuştu.

Azerbaycan, Karabağ'daki savaşta 2900 şehit verdi Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonlarda toplam 2900 şehit verdiğini açıkladı.

CEPHANE ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycanlı gazeteci Asif Nerimanlı "Papazlar hâlen Ermeni işgalindeki Karabağ toprağı Hankendi’den bizim bölgemize ayin bahanesi ile giriyorlar. Kelbecer bölgesindeki Hüdavang Kilisesi’ne ziyaretleri 25-30 kişilik heyetler şeklinde gerçekleşiyor. Rus askerlerinin refakat ettiği bu sözde ayin seyahatlerinde kritik koridorları mayınlıyorlar. Çünkü yapılan incelemeler mayınların Ermeni işgalcilerin sökülüp atıldığı kasım ayından çok sonra ekildiğini gösteriyor. Bu bölgeler tamamen Azerbaycan ordusunun kontrolünde. Yapılan incelemeler ışığında elde edilen veriler mayınların, Moskova anlaşmasında verilen taahhüt gereği dinî ibadet kisvesi ile bölgeye giren din adamları eli ile yerleştirildiğini gösteriyor’’ dedi. Asif Nerimanlı, söz konusu kilisede yapılan aramalarda yüzlerce silah, bomba, mayın ve yüklü miktarda cephane ele geçirildiğini ve kilisenin Fransa tarafından fonlandığı bilgisini verdi.

KATLİAMLARA FİİLEN KATILMIŞLAR

Uluslararası ilişkiler uzmanı Ramiya Mamedova, Karabağ’da yürütülen faaliyetlerin derin bir arka planı olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi: Olayları Ermenilerin ruhani lideri 2. Garekin tarafından bizzat yönetiliyor. Onun altında ise daha önce bölgede yaptığı fanatik açıklama ve tahriklerle bilinen H. Havanisyan var. Kilisenin Karabağ’dan sorumlu papazı Vartanes Abramyan’dır. Kelbecer’de bulunan Udin-Alban Kilisesi’nin başpapazlığına geçtiğimiz aylarda bölgeye gelen 2. Garekin tarafından Mikhitar Grigoryan atandı. Hiyerarşinin dördüncü sırasında ise Manvel Sarkisyan isimli papaz bulunuyor. Bu isimlerin ortak yönü 30 yıl önce yaşanan işgal ve toplu katliamlara fillen katılmış isimler olması.

Din görünümlü heyetler Ermeni sakinleri yeniden örgütlemeye çalışıyorlar. Bununla birlikte ne olup bittiği ile ilgili ciddi ajanlık faaliyeti yürütüyorlar. Erivan’a giden raporların tamamına yakını bu papazlar eliyle hazırlanıyor. Laçin koridoru tam anlamı ile casus, silah, cephane geçiş güzergahına dönüştü. Bu duruma acilen son verilmeli, aksi halde tehlike dozu artar ve bölge daha tehlikeli olaylara sürüklenir.

Ermenilerden Karabağ'a yeni yığınak Ermenistan’ın Karabağ’a tek bağlantı yeri olan Laçin koridoru Rusların denetiminde kaldı. Ermenistan hiçbir engelle karşılaşmadan Karabağ’a silah ve cephane taşıyor.