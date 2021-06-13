Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'de bir dönem daha bitti. Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alması üzerine 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi. Yüzlerce masumu katleden Netanyahu'nun gidişi ülkesinde coşkuyla karşılandı.

"GÜLE GÜLE BİBİ"

Başkent Tel Aviv’de bulunan Rabin Meydanı'nda binlerce kişi, bu anı kutlamak için toplandı. Kalabalık ellerinde İsrail bayrakları ve "Güle güle Bibi" yazılı pankartlar taşıdı. Tel Aviv Belediye Binası ise İsrail Bayrağı silüeti ile aydınlatıldı. Kudüs'te ise Başbakanlık Konutu'nun dışında yüzlerce kişi, Netanyahu yanlısı protesto düzenledi.

8 PARTİLİ KOALİSYON

Bennet ve Lapid öncülüğündeki sağ, sol, merkezci ve Arap toplamda 8 partiden oluşan koalisyon hükümeti 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu’nda yapılan oylamada, 60 milletvekilinin lehte, 59 milletvekilinin ise aleyhte oy vermesi ile güvenoyu almıştı.





Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çağrı: Netanyahu yargılansın İsrail Başbakanı Netanyahu yüzünden masum insanların öldüğünü belirten Avrupa Müslüman Forumu, Netanyahu'nun yargılanması için delil toplayacak

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal açıklama İsrail zorbalıklarını söylemleriyle de sürdürmeye devam ediyor. Başbakan Netanyahu, Doğu Kudüs'teki gerginliği arttıracak açıklamalarda bulundu. Netenyahu, "Kudüs, İsrail'in başkenti. Her ulusun kendi başkentini inşa ettiği gibi, bizim Kudüs'ü inşa etme hakkımız var. Bunu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Aynı zamanda, İsrail'in, gerginlik nedeniyle Yahudilerin 'Kudüs günü' etkinliklerini kısıtlamayı veya iptal etmeyi düşündüğü bildirildi.

