Korkunç plan, aşırı sağcı gruba sızdırılan ajan sayesinde öğrenildi. Planın, halkı “Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye” kışkırtan “Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)” grubu tarafından 2018’de yapıldığı ve grup üyesi 15 kişinin yakalandığı ifade edildi. DGSI’nin ayrıca aşırı sağcı grubun “200 imama saldırı” eyleminin hazırlığı içinde olduğu bilgisini elde ettiği kaydedildi.
Fransa'da aşırı sağcıların korkunç planı
15.06.2021 - 03:23 | Son Güncelleme: 15.06.2021 - 03:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da aşırı sağcı bir grubun, marketlerin helal gıda ürünlerini zehirleme planı yaptığı bildirildi.
Etiketler : fransa helal gıda,fransa aşırı sağcılar,
793371 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/793371.aspx
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