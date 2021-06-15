Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç plan, aşırı sağcı gruba sızdırılan ajan sayesinde öğrenildi. Planın, halkı “Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye” kışkırtan “Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)” grubu tarafından 2018’de yapıldığı ve grup üyesi 15 kişinin yakalandığı ifade edildi. DGSI’nin ayrıca aşırı sağcı grubun “200 imama saldırı” eyleminin hazırlığı içinde olduğu bilgisini elde ettiği kaydedildi.