Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Botsvanalı elmas firması Debswana'dan yapılan açıklamada, 1 Haziran'da bulunan 1098 karatlık elmasın, kendi türünde "dünyanın üçüncü en büyük değerli taşı" olduğu belirtildi.

BOTSVANA İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR

Açıklamada, çıkarılan elmasın, ülkenin başkenti Gaborone'ye getirilerek Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi'ye takdim edildiği ifade edildi.

Debswana Genel Müdürü Lynette Armstrong, çıkarılan elmasın Botsvana için çok şey ifade ettiğini vurgulayarak "Mücadele eden milletimize umut veriyor." dedi.

Dünyada şimdiye kadar keşfedilen en büyük elmas olan 3106 karatlık Cullinan elması, 1905'te Güney Afrika'da bulunmuştu.

Dudak uçuklatan rakam! 15,81 karatlık pembe mor Sakura Elması'na öyle bir bedel biçildi ki... Şu ana kadar bir müzayedede görülen 15,81 karatlık en büyük ve üst sınıf canlı pembe mor Sakura Elması'na, Christie's firması tarafından 23 Mayıs'ta Hong Kong'da düzenlenmesi planlanan Magnificent Jewels canlı müzayedesinde 25 milyon dolarlık fiyat biçildi.

Dünyanın en büyük takı üreticilerinden Pandora, ürünlerinde saf elmas yerine yapay elmas kullanacak Dünyanın en büyük takı üreticilerinden Pandora, artık ürünlerinde saf elmas yerine yapay elmas kullanacağını duyurdu.