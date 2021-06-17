Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evden çalışmayı kalıcı hale getirmeyi kapsayan kanun teklifine göre işverenler, zaruri görevler dışında elemanlarını ofise çağıramayacak.

Kabul edilmesi halinde kanunun sene sonuna doğru yürürlüğe girmesi bekleniyor.

FİKİR AYRILIKLARI YAŞANIYOR

Konu hakkında ülkede yoğun görüş ayrılıkları ve tartışmalar yaşanıyor.

Kimileri kanun teklifinin verimliliği baltalayacağı, işletmelere zarar vereceği ve ülkede hayatın normale dönmesini sekteye uğratacağını savunuyor. Hükümette de bu konuda fikir birliği yok.

"ZOMBİ ŞEHİRLERE YOL AÇACAK"

Başbakan Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak ofis hayatını savunuyor ve evden çalışmanın “zombi şehirlere” yol açacağını ifade ediyor.

Başbakan Yardımcısı Michael Gove ise evden çalışmanın norm haline geldiğini ifade ederek eski statükoya dönemeyeceklerini dile getirdi.

Evden çalışma işverene yaradı TES-İŞ'in anketine katılan çalışanlar, evden çalışma ile çok sayıda ek masraflara katlandıklarını, bazı ücret haklarını da kaybettiklerini söyledi.

Google evden çalışma uygulamasını 2021 yazına uzattı ABD'li teknoloji şirketi Google, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulamaya koyduğu evden çalışma modelini 30 Haziran 2021'e kadar uzattı.

Asya ülkeleri Covid-19 nedeniyle 'evden çalışmaktan' memnun Asya ülkelerinde ofis çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan evden çalışma modelinden memnun oldukları gözleniyor.