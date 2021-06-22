Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Sağlık Bakanlığı müfettişleri ülkedeki huzurevleriyle ilgili bir rapor hazırladı. Covid-19 salgınının en çok etkili olduğu dönemi kapsayan 2020 yılında, devletin sağlık sisteminden faydalanan huzurevi sakinleri arasındaki ölüm oranının bir önceki yıla göre yüzde 32 daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı. Raporda, huzurevlerindeki sağlık yardımı alan her 10 kişiden yaklaşık 4'ünün 2020'de koronaya yakalandığı belirtildi. Bir önceki yıla göre 169 bin 291 daha fazla ölüm meydana geldiği ortaya çıkarıldı.

ABD'de 70 kişinin Covid-19'dan öldüğü huzurevine inceleme ABD'nin Massachussetts eyaletinde emekli askerlerin kaldığı huzurevinde, 70 kişinin yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybetmesinin ardından, gerekli tıbbi önlemlerin alınmadığı şüphesiyle inceleme başlatıldı.

"BU KADAR KÖTÜSÜNÜ BEKLEMİYORDUK"

Harvard Sağlık Politikası Profesörü David Grabowski "Sonuçların kötü olacağını biliyorduk. Ancak bu alanda çalışanlarımızın bile bu kadar kötü beklenti içinde olduğunu sanmıyorum" ifadesini kullandı. Rapor üzerinde çalışan Bölge Genel Müfettiş Yardımcısı Nancy Harrison ise "Huzurevlerindeki hastalar neden bu kadar savunmasız kaldılar? Gerçekten bu konuyu açıklığa kavuşturmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı Özel bir bakım evinde kalan yaşlıları düzenli olarak muayene eden bir doktor, kendisine Covid-19 bulaştığını huzurevi yönetimine bildirince, huzurevi yönetimi tüm yaşlılara test yaptırdı. 54 kişinin tamamının test sonucu pozitif çıktı.

EN ÇOK ASYALI AMERİKALILAR ÖLDÜ

Raporda, huzurevlerindeki Asyalı Amerikalılarda görülen Covid-19 vaka ve ölüm oranlarının, siyahiler ve Latinlerden daha yüksek olduğuna da vurgu yapıldı. Asyalı Amerikalılarda 2020 kayıtlarında görülen ölüm oranı yüzde 27 iken, beyazlarda yüzde 24, siyahi ve Latinlerde ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.