Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona salgınının üçüncü dalgasının yaşandığı Afganistan'da, virüs ABD Büyükelçiliğini vurdu. Elçilikte toplamda 159 vakanın tespit edildiği öğrenildi.

159 VAKA

CNN'in haberine göre, ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nde diplomatik görevlerde bulunan birkaç kişinin oksijen tüpüne bağlı olduğu, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bazılarının karantinaya alındığı bildirildi.

Yetkililer, ABD'nin Kabil büyükelçiliğinde toplam 159 Covid-19 vakasına rastlandığını belirtti.

"VİRÜS GENELLİKLE AŞI OLMAYANLARDA GÖRÜLDÜ"

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, covid-19'a yakalanan kişilerin yüzde 95'inin aşılı olmadığına ya da tam olarak aşılanmamış olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, büyükelçiliğe gidecek kişilerin, öncesinde Kovid-19 aşısı yaptırması gerektiği, aksi taktirde bu durumun toplumdaki herkesi riske atacağı vurgulandı.

Öte yandan, askeri hastane yoğun bakım ünitesinin tam kapasiteyle çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Büyükelçilik yönetimi, 17 Haziran'da, Kovid-19 vakalarının görüldüğüne dair uyarıda bulunmuş, 114 kişide virüs tespit edildiğini ve hastaların izole edildiğini kaydetmişti.

İngiltere'de koronavirüs vakaları arttı İngiltere'de koronavirüs vakalarındaki artış gözlerden kaçmadı. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 16 bin 135 Covid vakası görülmesiyle 6 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 602 bini aştı Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 358 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 602 bin 469'a yükseldi.