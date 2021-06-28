Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'da koronavirüsün farklı mutasyonlarının görülmesinin ardından tüm kısıtlama ve aşılamalara rağmen vaka sayılarındaki artışın önüne geçilemiyor.

KAYDEDİLEN EN YÜKSEK CAN KAYBI

Başkent Moskova'da pandeminin görüldüğü ilk günden bu yana en yüksek ölüm oranı kayıtlara geçti.

Son 24 saatte toplam 124 kişinin hayatını kaybettiği Moskova'da toplam can kaybı sayısı 22 bin 210’a yükseldi.

AKTİF VAKA SAYISI 175 BİN

Son 24 saatte 7 bin 246 vakanın kayıtlara geçtiği Moskova'da toplam vaka sayısı ise 1 milyon 346 bin 183 oldu.

Moskova'da son bir günde iyileşenlerin sayısı 4 bin 443 olurken toplam iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 148 bin 241 olarak açıklandı.

Moskova'da aktif virüs taşıyan kişi sayısı ise 175 bin 682 olarak belirtildi.

VAKA SAYILARI DÜŞMÜYOR

Rusya koronavirüs ile Mücadele Merkezi, ülke genelinde salgına ilişkin yeni verileri açıkladı.

Bu verilere göre ülke genelinde son 24 saatte yeni vaka sayısı 21 bin 650 olurken toplam vaka sayısı 5 milyon 472 bin 941'e yükseldi.

Ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 611 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 133 bin 893'e yükseldi.

Rusya 8 ülkeye uçuşları yeniden başlattı Rusya, geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle uçuşları kısıtladığı ABD ve İtalya dahil olmak üzere birçok ülkeyle uçuşların karşılıklı olarak yeniden başlatıldığını duyurdu.

Rusya'da Delta varyantı vakaları arttırdı Rusya'da Delta varyantı ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle vakalarda keskin bir artış var. Bu ayın başında 9 bin olan vaka sayısı Delta varyantı nedeniyle 20 binlere yükseldi. Yetkililer aşılamaya hız vererek Delta ile mücadele etmeye çalışıyor.

Rusya'nın 8 bölgesinde daha aşılama zorunlu oldu Rus vatandaşların aşıya pek sıcak bakmamasından ötürü Rusya'da koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Hal böyle olunca da yetkililer özellikle vakaların en çok artış gösterdiği 8 bölgede daha aşılamayı zorunlu kıldı.