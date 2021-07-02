Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da İNTERGEN adında bir genetik araştırma merkezinin KVKK’ye veri ihlali bildiriminde bulunması ile kurumda yaşanan skandal hırsızlık olayı ortaya çıkarıldı.

Firma tarafından KVKK’ye yapılan bildirimde, işten ayrılan bir bilgi işlem çalışanının yetkilerini kötüye kullanarak verileri kopyaladığı ifade edilirken, ihlalden etkilenen kişiler arasında çalışanlar, kullanıcılar, hastalar ve çocuklar olduğu öğrenildi.

GENETİK VERİLER ETKİLENDİ

Adli bilgi-işleme başvurulduktan sonra gelen rapor neticesinde, verilerin kopyalandığının tespit edildiği ifade edilen bildirimde; ihlalden etkilenmiş olabilecek kişisel veri kategorilerinin “kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, görsel ve işitsel kayıtlar ile özel nitelikli kişisel veri kategorilerinden sağlık bilgileri ve genetik veri kategorileri” olduğu kaydedildi. Şirketin bildirimine göre, ihlalden etkilenen kişi sayısı yaklaşık 10 bin olarak tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

KVKK, konuya ilişkin incelemesini sürdürürken, verileri çaldığı tespit edilen kişi hakkında adli ve idari işlem başlatılılarak verileri çalınan kişilere de durum hakkında bilgi verildi.

İnternet sitesinden edinilen bilgilere göre, şirketin faaliyet alanları şöyle: “Klinik genetik, dismorfoloji, nadir hastalıklar, genetik danışmanlık, maternal fetal tıp-genetik çalışmalar, prenatal tanı, preimplantasyon genetik tanı (PGT), postnatal tanı, klinik raporlama, raporların klinik yorumlanması, fetus ve yenidoğanda postmortem değerlendirme ve otopsi, kanser genetiği farmakogenetik ve kişiye özel tıp, doğuştan metabolizma hastalıkları, iskelet sistemi hastalıkları ve iskelet displazileri, kas hastalıkları-distrofileri, sağırlık ve işitme bozuklukları, nörogenetik hastalıklar, genetik kökenli endokrinolojik hastalıklar, doku kültürü, teşhis çalışmalarına yönelik özel test tasarımı, ayırıcı tanı için yeni nesil dizileme panel testleri, moleküler mikrobiyoloji, patoloji, klinik danışmanlık ve konsültasyon, test organizasyonları ve tıbbi materyal transferi.”

‘10 BİN ÇOK KÜÇÜK MİKTAR’

Olayla ilgili konuşan şirket müdürü Latif Zakir Kutun, “10 bin kişinin ihlalden etkilendiği” yönündeki KVKK tespitinin hatırlatılması üzerine, hasta skalası olarak, olayın milyonları ilgilendiren bir boyutu olmadığını savunarak, “10 bin çok küçük miktar” dedi. Olayın dış bağlantısı olmadığını, her çalışanın yapabileceği bir şey olduğunu savunan Kutun, “Siz de CD’ye flash belleğe kopyalayabilirsiniz” yorumunu yaptı.

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