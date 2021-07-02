Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada'da 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı bir kilise okulunun bahçesinde 215 yerli çocuğa ait ceset kalıntısı tespit edilmişti.

Yerli topluluk First Nation, eyaletteki eski St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında da 182 kayıt dışı mezar bulunduğunu bildirdi.

BULUNAN CESET SAYISI 1148'E YÜKSELDİ

Böylece, 29 Mayıs’tan bu yana ülkede bulunan yerli çocuklara ait kayıt dışı mezar sayısı 1148’e çıkmış oldu.

Çocuklar, asimile edilmek üzere ailelerinden zorla alınmış. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili olarak, “Kanada tarihinin en karanlık bölümlerinden biri” ifadesini kullanmıştı.

İNGİLİZ KRALİÇELERİNİN HEYKELLERİ DEVRİLDİ

Art arda çocuk mezarları bulunması ülkedeki yerli nüfusta büyük öfkeye yol açtı. Protestocular, Manitoba eyaletinin başkenti Winnipeg’de eski İngiltere Kraliçesi Victoria’nın heykelini yıktı.

Dev heykelin devrilmesini coşkuyla kutlayan protestocular, yakınlarda şimdiki Kraliçe Elizabeth’in daha küçük boyutlardaki heykelini de yıktı.

Heykellerin yıkılması, “Kanada Günü” olarak kutlanılan günde geldi. Gün, 1 Temmuz 1867’de ülkede İngiltere sömürge yönetiminin başlaması dolayısıyla kutlanıyor. Kanadalı yerliler, okullardaki mezarlar sonrasında kutlamaların iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kanada'da bir toplu mezar daha bulundu Kanada'da toplu mezarlara bir yenisi daha eklendi. Yine bir misyoner okulu yanında onlarca kemik bulundu.

Kanada'da bir yatılı kilise okulunda daha yüzlerce çocuk mezarı bulundu Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde bulunan ve 1997'ye kadar hizmet vermeye devam eden bir yatılı kilise okulunun bahçesinde, yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulundu.

Kanada'da kilise okulunun bahçesinde 215 çocuk cesedi bulundu Kanada'da eski bir yatılı kilise okuluna ait arazide 215 çocuk cesedi kalıntılarının olduğu mezarlık bulunurken, ölümlerin belgelenmemiş olduğu kaydedildi.