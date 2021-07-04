Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler'in güneyinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak iniş sırasında düştü.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştüğünü açıkladı.

40 KİŞİ KURTARILDI

Şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığını belirten General Sobejana, "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

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