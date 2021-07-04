İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, 10 Eylül 2020 tarihinde idam edilen Kavidil'in ailesi, Urumiye savcılığına çağırılarak Yargıtayın idam kararını bozduğu tebliğ edildi.
36 YAŞINDA İDAM EDİLDİ
Savcılık yetkililerinin Kavidil'in ailesine, isterlerse şikayette bulunabilecekleri ve kan parası talep edebilecekleri bilgisini verdikleri belirtildi.
İdam edildiğinde 36 yaşında olan Kavidil'in 7 yıl önce uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığı aktarıldı.
ABD idam istediği iki siyahiye 75 milyon dolar tazminat ödeyecek ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde mahkeme, 1983’te 11 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek ve onu öldürmek suçundan haksız yere idama mahkum edilen 2 siyahi üvey kardeşe 75 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.
2020 yılında idam cezalarının en fazla gerçekleştirildiği ilk 4 ülke Orta Doğu’dan Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan 2020 Ölüm Cezası Raporu’nda en fazla idamın gerçekleştirildiği ilk 4 ülkenin Orta Doğu’dan olduğu açıklandı.
İran'da 4 kişi 'isyan çıkarmak' suçlamasıyla idam edildi İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde 4 kişinin "isyan çıkarmak" suçlamasıyla idam edildiği öğrenildi.