Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının üretimine Meksika’da başlandı. Sputnik V’nin dağıtımından sorumlu olan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDİF) tarafından yapılan açıklamada, Meksika Biyolojik ve Reaktif Laboratuvarı’nda aşının bir test serisinin üretildiği bildirildi. Üretilen asıların Meksika’nın asi programında kullanılacağı ifade edildi. Meksika, Kuzey Amerika ülkeleri arasında asıyı hem ilk tescilleyen hem de yerel üretimine ilk başlayan ülke oldu.

AŞI PROGRAMINI HIZLANDIRMAK İSTİYORUZ

RDİF CEO’su Kırıl Dimitrev, “Test serisinin üretimi teknoloji transferi sürecinde önemli bir adımdır. Üretimin en katı gereksinimlere uymasını bekliyoruz. Sputnik V mükemmel güvenlik ve etkinlik örneği göstererek Meksika’da aylardır başarıyla kullanılmaktadır. RDİF ve ortakları aşının yerel üretimini başlatırken, Meksika nüfusunun Sputnik V’ye daha kolay erişimini sağlamak ve ülkenin asi programını hızlandırmaya yardımcı olmak için çalışıyoruz” dedi.

67 ÜLKEDE TESCİLLENDİ

Sputnik V dünya çapında şu ana kadar 67 ülkede tescillenirken, söz konusu ülkelerin asi düzenleyici kurumlarından elde edilen verilere bakıldığında Sputnik V’nin korona virüse karşı en güvenli ve en etkili asılardan biri olduğunun görüldüğü bildirildi.

Rusya'dan, Sputnik-V hamlesi! Japonya'da üretecekler Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin, ülkesinin geliştirdiği Sputnik-V aşısının ihracatı ve üretimine hazır olduğunu söyleyerek, Japonya'dan cevap beklediklerini iletti.

Türkiye'de Sputnik V üretimi dışa bağımlılığı azaltacak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Türkiye-Rusya arasında yapılan anlaşma, aşının dolum şeklinde üretilmesine yönelik değil. Aşı, Türkiye'de sıfırdan üretilecek" dedi.