Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Bazı ülkelerde aşılama kampanyalarının etkisiyle vaka sayılarında azalma görülürken, kimi ülkelerde ise Delta varyantı etkisi ile vaka sayısında artış gözlemleniyor. Endonezya'da son 24 saat içerisinde 31 bin 189 koronavirüs vakası tespit edilirken 728 kişi de hayatını kaybetti. Açıklanan bu sayılarla birlikte, salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük koronavirüs vakası kaydedilmiş oldu.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 345 bin 18’e yükselirken, koronavirüs kaynaklı can kaybı da 61 bin 868 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 958 bin 553 olarak açıklandı.

OKSİJEN YETERSİZLİĞİ YAŞANIYOR

Ülkede oksijen yetersizliği ciddi boyutlara ulaşırken, Endonezya Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, "Covid-19 döneminde uygulanan endüstriyel strateji kapsamında Covid-19 hastalarına öncelik veriliyor. Tıbbi ihtiyaçlara yönlendirildiği için oksijen üretim süreci kaçınılmaz olarak kesintiye uğrayacak" ifadelerini kullandı.

TAZYİKLİ SU İLE MÜDAHALE

Ülkede en fazla vaka sayısının görüldüğü Java ve Bali adaları arasındaki geçişlerin yasaklanması nedeniyle polis, yollarda denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri kurallara uymayanlara tazyikli su ile müdahale etti.

Öte yandan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, uzmanlarının tavsiyeleri üzerine koronavirüse karşı 3-20 Temmuz tarihleri arasında Java ve Bali adaları için geniş çaplı Covid-19 kısıtlama kararı aldığını duyurmuştu.

SAĞLIK BÜTÇESİ ARTIRILACAK

Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, ülkede koronavirüse karşı verilen mücadele kapsamında sağlık alanındaki ihtiyaçların karşılanabilmesi için sağlık bütçesinin 182 trilyon Rupi'den (1,25 milyar ABD doları) 193 trilyon Rupi'ye (1,34 milyar ABD doları) yükseltilmesine karar verildiğini duyurdu.

Endonezya'da medikal oksijen bitti: 63 hasta öldü Delta varyantının nedeniyle artan vakalarla boğuşan Endonezya'da oksijen sıkıntısı yaşanıyor. Bir hastanede oksijenin tükenmesi nedeniyle 63 hastanın hayatını kaybettiği öğrenildi.