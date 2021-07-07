Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suu Çii'nin avukatı Min Min Soe, dün yaptığı açıklamada yargılama sürecine dair detayları konuşmak üzere dün müvekkili Suu Çii ile başkent Nepido'da tutulduğu evde görüştüğünü belirtti.

Suu Çii'nin sağlığının yerinde olduğunu aktaran avukat Soe, Suu Çii ve beraberinde ev hapsinde bulunan kişilere Kovid-19 aşısı yaptırıldığını açıkladı.

"DİKKATLİ OLUN" ÇAĞRISI

Ülkedeki Kovid-19 vakalarının son haftalarda yoğun artış göstermesi üzerine Suu Çii, pandemiye karşı vatandaşlara "daha dikkatli olun" çağrısında bulunmuştu.

DÜN VAKA SAYISINDA REKOR KIRDI

Myanmar'da dün 3 bin 602 yeni Kovid-19 vakası görülmesiyle salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedilmişti.

Şimdiye kadar 171 bin 976 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Myanmar'da virüs kaynaklı can kayıpları 3 bin 513'e ulaştı.

Sağlık çalışanlarının askeri yönetime karşı sivil itaatsizlik hareketine katılması nedeniyle ülkede Kovid-19 testleri ve aşılamalar yeterli miktarda yapılamıyor.

Myanmar'da darbe karşıtı 16 kişiye idam cezası verildi Myanmar'da askeri darbe karşıtı 16 kişi, cinayet işledikleri iddiasıyla idam cezasına çarptırıldı.

Myanmar cunta lideri General Glaing içişlerine karışan ülkeleri eleştirdi Myanmar'da Ang San Su Çi'ye darbe yaparak iktidarı ele geçiren cunta lideri General Min Aung Hlaing, Myanmar'ın içişlerine karışmaya çalışan ülkeleri eleştirdi.

Myanmar'da ordu ile darbe karşıtları arasında çatışma: 2 ölü Myanmar'da askeri darbenin ardından orduya karşı kurulan Halk Savunma Kuvvetleri ile darbeci Myanmar ordusu arasında çıkan çatışmalarda 2 askerin öldüğü bildirildi.