California'da kısırlaştırılan binlerce kişiye tazminat ödemesine ilişkin karar, Eyalet Meclisi tarafından kabul edildi.
TAZMİNAT ÖDEYEN 3. EYALET OLACAK
Vali Gavin Newsom'ın onayının ardından yürürlüğe girecek karar uyarınca; California, Virginia ve Kuzey Carolina'nın ardından yaşları 13'e kadar varan "kısırlaştırma mağdurlarına tazminat ödeyen üçüncü eyalet" olacak.
20 BİNDEN FAZLA KİŞİ KISIRLAŞTIRILDI
California'da zorla kısırlaştırma uygulamaları 1909'lara kadar giderken, resmi rakamlarda 20 binden fazla kişinin kısırlaştırıldığına işaret ediliyor.
Karar kapsamında, cezaevlerinde zorla kısırlaştırılan mahkumlara da tazminat ödeneceği kaydedilirken, ABD'li insan hakları aktivistleri, tazminattan kısırlaştırma mağdurlarından hayatta olan yaklaşık 600 kişinin yararlanabileceğini belirtiyor.
'Erkeklerde kısırlık oranı artıyor' İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertan Cevizci, ülkemizde kısırlık sorununun her geçen gün biraz daha arttığını söyleyerek, ''Özellikle erkeklerde kısırlık sorunu ürkütücü boyutlara ulaştı'' dedi.
"Fazla kilo erkeklerde kısırlığa yol açıyor" Fazla kilonun erkeklerde birçok sorunla birlikte kısırlığa da neden olduğu bilgisini veren Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erol, Yapılan laboratuvar çalışmaları kilo problemine bağlı olarak testisten salgılanan bazı moleküllerin eksildiğini ve bu sebeple üreme yeteneğinin doğrudan azaldığını ortaya koymaktadır." dedi.
ABD'nin California eyaletinde havai fişeklerle dolu evde patlama oldu ABD'nin California eyaletine bağlı Ontario şehrinde havai fişeklerle dolu bir evde patlama oldu.