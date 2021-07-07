Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada mültecilere yönelik yardımsever politikalarıyla ev sahipliği yapan Türkiye, bu konuda örnek oldu. Öyle ki Litvanya Dışişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Belarus’tan Litvanya’ya gelen mülteciler konusunda Türkiye’den yardım istediklerini duyurdu.

TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4’üncü Ukrayna Reform Konferansı’na katılmak üzere dün akşam saatlerinde geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis bir araya gelmişti. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından basına verdiği demeçte, Çavuşoğlu’ndan Belarus’tan Litvanya’ya gelen mülteciler konusunda Türkiye’den yardım istediğini açıkladı.

BÜYÜK BİR KISMI TÜRKİYE'DEN GELDİ



Landsbergis, Belarus’tan Litvanya’ya gelen mültecilerin büyük bir kısmının Türkiye üzerinden havayolu geldiğini ifade ederek, “Türkiye'nin onların kimliklerini bildiğine inanıyoruz. Türkiye ile iş birliği içinde kimliklerini kolaylıkla tespit edip menşe devletleri tarafından kabul edilmelerini talep edebiliriz” dedi.

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