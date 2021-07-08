Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya dışı yaşam arayışı bilim dünyasının gündemindeki yerini koruyor. Son dönemde peş peşe gelen UFO görüntüleri ve açıklamaları sonrası dünyanın kafası karıştı. NASA'nın paylaştığı görüntüler, gündeme bomba gibi düştü.

EN AZ 10 NESNE GÖRÜLDÜ

Dünya'nın yörüngesinde görev yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) kamerasına takılan görüntüler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

NASA'nın ISS'deki kameralar ile yaptığı canlı yayınına yansıyan görüntülerde tanımlanmayan en az 10 tane nesne görüldü.

3 Temmuz Cumartesi günü meydana gelen olay, 'Mr MBB333' isimli bir kullanıcı tarafından fark edildi. 'Mr MBB333'nin YouTube'a yüklediği görüntüler kısa sürede viral oldu.

RAPOR YAYINLANMIŞTI

ABD dünyanın merakla beklediği UFO raporunu geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.

Söz konusu raporu hazırlamak için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), çoğu 2014 yazı ile 2015 baharında olmak üzere 20 yılı aşkın bir sürede Donanma pilotları tarafından bildirilen 140'ın üzerinde vakayı incelemişti.

Rapora göre, Amerikan istihbarat yetkilileri, Donanma pilotları tarafından görülen UFO'ların arkasında uzaylıların olduğuna inanmıyor. Ancak bu uçan nesnelerin ne olduğunu da açıklayamıyorlar.

Rapor bu fenomenlerin, ABD askeri operasyonlarının bir parçası olmadığını teyit ediyor.

15 yaşında NASA’nın yarışmasında finalist olan ilk Türk Eskişehirli 15 yaşındaki Ahmet Ege Çarıkçıoğlu, NASA tarafından dünya genelinde düzenlenen yarışmada 2 finalistten biri oldu.

NASA Instagram'dan paylaştı: Hey İstanbul, parlıyorsun! NASA, Instagram hesabından İstanbul'a ait bir uydu görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda "Hey İstanbul, parlıyorsun" mesajı yer aldı.