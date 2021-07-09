Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Botsvana’da 1.174 karatlık dev bir elmas ortaya çıkarıldı. Karowe madeninde bulunan elmas, geçtiğimiz gün hükumete gösterildi.

BİR AYDA İKİNCİ BÜYÜK KEŞİF

Tanıtım toplantısına Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi de katıldı. Kanadalı madencilik firması Lucara tarafından işletilen madende haziran ayında da 1.098 karatlık elmas bulunmuştu. Bu elmasın dünyanın en büyük üçüncü elması olduğu açıklanmıştı.

Şimdiye kadar madenden, bin karatın üzerinde üç elmas çıkarıldı. Lucara yöneticisi Naseem Lahri, bu keşifle hem kendileri hem de Botsvana için tarih yazıldığını söyledi.

Firma, 2019’da Karowe madeninde 1.758 karatla dünyanın en büyük ikinci elmasını çıkarmıştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ 3.106 KARAT

Dünyanın en büyük elması ise 1905’te Güney Afrika’da Cullinan firması tarafından çıkarıldı. Elmas tam 3.106 karat büyüklüğündeydi. Firma, bunu küçük parçalara ayırarak kullandı. Bu parçalardan bazıları İngiltere kraliyet ailesi tarafından satın alındı.