Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de marangozluk yapan Clinton Parren (43), birlikte yaşadığı kadının evi terk etmesinden korkarak piknik tüpünü ocağa koyup kendi evini havaya uçurdu. Manchester'da meydana gelen olayda Parren, evde kanepeye uzanıp patlamayı bekledi.

EVDE 3 ÇOCUK BULUNUYORDU

Adamın kız arkadaşı Jennifer Hawksley (32), gece dev bir patlama sesi ve kulağında çınlamayla uyandı. Kadın, "Kahrolası adam, evini havaya uçurdu" diyerek kendisini dışarıya attı. Hawksley, büyük şans eseri olayı yara almadan atlattı. Kadın yine de tedbir mahiyetinde hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan 6, 12 ve 13 yaşlarındaki 3 çocuk da yara almadı. Patlama sonrası evde büyük maddi hasar meydana geldi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Parren, Manchester’daki mahkemede, hakkındaki 'patlamaya yol açarak insanların hayatını tehlikeye atma' ve 'mülke zarar verme' suçlamalarını kabul etti. Parren hakkındaki ceza daha sonra açıklanacak.

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