Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19'un kökenlerini inceleyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki bir ekip, dikkatlerini bir İtalyan kadının vakasına çevirdi.

25 yaşındaki hasta, Çin'in Wuhan şehrinde, Kasım 2019'da yani Covid-19'un tespit edilmesinden bir ay önce, boğaz ağrısı ve cilt lezyonları şikayetiyle Milano'daki bir hastaneyi ziyaret etti.

DERİ NUMUNESİNDE KORONAVİRÜS BULUNDU

Bu yılın Ocak ayında yayınlanan araştırmada, kadın tarafından bırakılan bir deri örneğinde altı aydan fazla bir süre sonra test edildiğinde koronavirüs izlerine rastlandığı belirtildi.

Bilim adamları, söz konusu kadının vakasının, Wuhan'ın Huanan deniz ürünleri pazarında Aralık 2019'da ilk Covid-19 vakasının görülmesinden çok daha önce virüsün, başka ülkelerde dolaştığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca kadının vakasının incelenmesinin, salgının işleyişinin ortaya çıkması için önemli olduğu belirtildi.

Ancak, araştırmacıların önündeki tek engel, kadının kimliğinin kimse tarafından bilinmemesi.

GENÇ KADINI TEDAVİ EDEN DOKTOR ÖLDÜ

Kadını tedavi eden Milano'daki Policlinico Hastanesi ve Milano Üniversitesi'nin, kadına dair kayıtlara sahip olduğu ancak kişisel bilgileriyle ilgili ayrıntılara sahip olmadığı aktarıldı. Genç kadını tedavi eden Dermatolog Raffaele Gianotti'nin ise mart ayında hayatını kaybettiği öğrenildi.

DSÖ TAVSİYE: ARALIK 2019 ÖNCESİ KAN ÖRNEKLERİ İNCELENSİN

DSÖ ekibi, kadının izini sürmek için çalışmalara başlarken, araştırmacılar, teyit edilen ilk Wuhan vakasından önceki diğer ülkelere de olası Covid-19 vakalarının araştırılmasını tavsiye etti. Daha önceki şüpheli vakaların incelenmesinin, virüsün erken yayılmasının zaman çizelgesini belirlemeye yardımcı olabileceği aktarıldı.

Uzmanlar, bunun gerçekleştirilmesi için çeşitli ülkelerdeki kan bankalarından 2019'un sonlarına ait numuneleri koronavirüs antikorlarının varlığı için test etmelerini istedi. Birkaç çalışma, bölgelerinde ilk virüs vakaları rapor edilmeden önce bireylerin Covid-19 ile enfekte olduğunu öne sürdü.

Haziran 2020'de kadından alınan bir kan testi, koronavirüs antikorları için pozitif çıktı. Bununla birlikte, 10 Kasım 2019'da kadından Dr. Gianotti tarafından bir deri örneği alındı. Pandemi 2020'nin başlarında İtalya'yı vurduğunda Dr. Gianotti, herhangi bir Covid-19 izi aramak için arşivlenmiş cilt örneklerine baktı.

VİRÜSÜN BAŞAK PROTEİNİ BULUNDU

Dr. Gianotti'nin araştırmasında ortak yazar olan Massimo Barberis, yaptığı açıklamada,”Kadının deri numunesi üzerinde iki test yaptım, her ikisinde de koronavirüsün başak proteini ve protein kabuğunu bulduk. Ancak, numune çok önemli bir üçüncü test yapmak için çok bozulmuştu” dedi.

Barberis, söz konusu testin, Dr. Gianotti'nin virüsü genetik olarak sıralamasına, kadının gerçekten Covid-19'a sahip olduğuna dair daha kesin bir doğrulama sağlamasına ve potansiyel olarak araştırmacıların onu Çin'deki vakalarla karşılaştırmasına izin verebileceğini söyledi.

Öte yandan Barberis, kadının 2020'nin ortalarında alınan kanında antikor testi pozitif çıkmasına rağmen, Covid-19'un o zamana kadar kuzey İtalya'yı sardığını ve kasım ayından bir süre sonra asemptomatik bir enfeksiyona maruz kalmış olabileceği ihtimalini ortaya çıkardığına dikkat çekti.

Amerikalılar, virüsün Çin'de laboratuvardan sızdığına inanıyor Koronavirüsün nasıl ortaya çıktığına dair bugüne kadar gündeme gelen sayısız teori arasından son zamanlarda en çok kabul gören 'Çin'deki laboratuvardan sızması' oluyor. Son yapılan araştırmaya göre Amerikalıların çoğu, bu teorinin doğruluğunu kabul ediyor.