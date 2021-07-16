Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Gangtang, iki yaşındayken kaçırılan oğlunu bulmak için 20 sene boyunca motosikletle ülkede 500 bin kilometre yol katederek bu süre zarfında 10 motosiklet eskitti. Guo Zhen’in kaybolması 2015'te Lost And Love adlı filme ilham kaynağı oldu. O film sayesinde ülkede birçok kayıp çocuk ailesine kavuştu. Nihayet çaresiz baba da kayıp oğluna mutlu sonla kavuştu.

Çinli ikilinin DNA testi yapılarak gerçekten baba ve oğul oldukları doğrulanırken, büyük buluşmanın ise hafta sonu gerçekleştiği duyuruldu.

24 yaşındaki gencin aslında birkaç insan taciri tarafından kaçırılarak para karşılığı satıldığı ve oradan Henan eyaletine götürüldüğü ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Çinli yetkililer Gangtang'ın oğlunun yerini tespit etmeyi başardıklarını açıkladı.

10 senedir kayıptı! 2500 kilometre uzakta bulundu ABD'de 10 sene önce kaybolan köpek, 2500 kilometre uzaklıktaki bir barınakta bulundu. Kayıp köpek, özel uçak ile yapılan 11 saatlik yolculuğun ardından sahiplerine teslim edildi.