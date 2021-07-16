Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'ya bağlı Sibirya'daki içinde toplam 17 kişinin bulunduğu uçak radardan çıkmıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 100 kişi uçağın bulunması için görevlendirilirken Mi-8 tipi havadan uçağın bulunması için çalışma başlattı.

17 YOLCU DA SAĞ

Uçağın radardan kaybolmasından yaklaşık 2 buçuk saat sonra uçağın yerinin tespit edildiği öğrenildi.

Rus basınının yerel yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, uçağın ormanlık bir alana sert iniş yaptığı ve uçaktaki 2'si çocuk toplam 17 kişinin sağ olduğu aktarıldı.

Yolcuların kurtarılması için bölgeye helikopterlerin gönderildiği öğrenilirken, bu kişilerin kısa süre içerisinde tahliye edileceği belirtildi.

UÇAKTA 17 KİŞİ VARDI

Rusya Federal Havacılık Ajansı, uçakta 4'ü çocuk, 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 17 kişinin bulunduğunu belirtmişti.

Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri yönlendirilmiş ve arama çalışmaları başlatılacağı öğrenilmişti.

6 TEMMUZ'DA DA DÜŞMÜŞTÜ

Rusya'da geçtiğimiz 6 Temmuz'da Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatski'den kalkan AN-26 tipi uçak, Palana’ya inişe geçtiği sırada hava trafik kontrolü ile irtibatının kesilmesinin ardından düşmüştü.

Uçakta bulunan 22’si yolcu, 6’sı mürettebat olmak üzere 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Rusya'da düşen uçaktaki 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Rusya'da 28 kişiyi taşıyan ve dün düşen uçağın enkazında 19 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Rusya’da uçak düştü: 28 ölü Rusya’da irtibatın kesildiği, içinde 22 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu AN-26 tipi yolcu uçağına ait enkaz Kamçatka bölgesinde tespit edildi. Uçaktaki tüm yolcuların hayatını kaybettiği öğrenildi.