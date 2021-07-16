Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika'da çekilen fotoğrafta aslan bir tepenin üzerinde gururla poz verirken, fotoğrafçının tepeyi donattığı kemikler olaya bambaşka bir boyut kattı.

Needham, 9 metre mesafeden çektiği fotoğrafın hikayesini şöyle anlattı: “Aslanların fotoğrafını çekmek için davet edilmiştim. Fotoğraf çekecekken bir kenarda daha önce aslanların yediği hayvanların kemikleri bulunuyordu. Kemikleri tepeye yerleştirdim. Bir sabah aslanı tepenin üzerinde gördüm. Bir dakika kadar sürdü ama birkaç fotoğraf çekecek kadar şanslıydım.”

Diğer fotoğraflarda da diğer aslanlar, üzerinde et kalmış mı diye kemikleri kontrol ederken görülüyor.