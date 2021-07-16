Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, saldırgan tutumlarını sürdürmeye devam ediyor. Yerlerinden zorla edilen Filistinlilerin hak arama çabalarını şiddetle bölen işgalci devlet, mazlum halkı yaralamaktan ya da öldürmekten kaçınmadan zalimce bir tutum sergiliyor.

18'I GERÇEK 50'Sİ PLASTİK MERMİLERLE SALDIRDILAR

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta ve Beit Dajan kasabalarında kurulan yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Cuma namazı sonrası gösteri düzenledi. İsrail güçleri, göstericilere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta ve Beit Dajan köylerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 18'i gerçek , 50'si ise plastik mermiyle olmak üzere toplam 108 kişinin yaralandığı bildirildi.

2 AYDIR PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Beyta kasabasında Sabih Dağı'nda İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın yasadışı inşa edilmesine tepki olarak 2 aydır protestolar düzenleniyor. Beit Dajan kasabasında da işgal tehdidi altındaki topraklarda birkaç aydır Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

İşgalci İsrail, 11 Filistinliyi daha yaraladı İşgalci İsrail, Batı Şeria'da gösteri düzenleyen 11 Filistinliyi yaraladı.

İşgalci İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi İşgalci İsrail'in savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 2 noktaya saldırı düzenlediği öğrenildi.