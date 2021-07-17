Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın açılışına 1 haftadan az bir süre kala dev organizasyonla ilişkili yeni Covid-19 vakaları doğrulandı.

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, Olimpiyat Köyü'nde kalan yabancı uyruklu 1 kişinin Covid-19'a yakalandığının tespit edildiği bildirildi.

Geçtiğimiz Salı günü açılan ve oyunlarda yer alacak milli takımların kaldığı dev tesiste görülen vaka, Olimpiyat Köyü'nden bildirilen ilk Covid-19 enfeksiyonu olarak kayıtlara geçti.

Tokyo Olimpiyatları seyircisiz düzenlenecek Japonya'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın seyircisiz olarak gerçekleştirileceği açıklandı.

OLİMPİYATLARLA İLİŞKİLİ TOPLAM VAKA SAYISI 45 OLDU

Söz konusu vaka haricinde olimpiyatlar için deniz aşırı ülkelerden Japonya'ya gelen diğer 7 kişide de Covid-19'a rastlandığı öğrenildi. Ayrıca oyunlarda görevli olan ve Japonya'da yaşayan 7 kişinin de Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

15 yeni enfeksiyonla birlikte, 1 Temmuz'dan bu yana olimpiyat organizatörleri tarafından duyurulan oyunlarla ilişkili toplam vaka sayısı 45'e yükselmiş oldu.

OHAL ALTINDA OLİMPİYAT

Japonya’da hükümet, Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine geçtiğimiz hafta sürpriz bir karara imza atmış, olimpiyatlar süresince Tokyo'da geçerli olmak üzere OHAL ilan edildiği açıklanmıştı. Uygulamanın 12 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında yürürlükte kalacağı bildirilmişti.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmişti.

22 Ağustos'a kadar sürecek: Tokyo'da OHAL başladı Japonya hükümetinin Tokyo Olimpiyatları sırasında Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla Tokyo'da ilan ettiği OHAL uygulaması bugün yürürlüğe girdi. 22 Ağustos'a kadar sürecek uygulama, insan trafiğini azaltmayı hedefliyor.

BİR SPORCU KAMPTAN KAÇTI

Japonya’nın Osaka eyaletindeki eğitim kampında kayıplara karışan Ugandalı milli atletin Covid-19 seyahat kısıtlamalarını ihlal ederek Nagoya'ya kaçtığı ortaya çıktı.

Ardında bıraktığı notta Japonya’da çalışmak istediğini belirten Julius Ssekitoleko, Uganda'ya dönmek istemediğini ifade etti.

TREN BİLETİ ALMIŞ

Yerel otoritelerin yaptığı incelemede Ssekitoleko'nun kamp yakınındaki yerel bir tren istasyonundan 200 kilometre uzaklıktaki Nagoya'ya hızlı tren bileti aldığı ortaya çıktı.

Ssekitoleko'nun Nagoya şehrinin bulunduğu Aichi eyaletini, bölgede yaşayan yoğun Ugandalı nüfusu nedeniyle tercih etmiş olabileceği belirtildi.

NOT BULUNDU

Kamp alanında en son dün yerel saatle 12.30 sularında görülen Ssekitoleko'nun ardında bir not bıraktığı da ortaya çıktı.

Yetkililere ithafen yazdığı mektupta Japonya’da kalarak çalışmak istediğini belirten Ssekitoleko'nun zor yaşam şartları nedeniyle Uganda'ya dönmek istemediğini ifade ettiği öğrenildi.

Ssekitoleko'nun kampta bıraktığı eşyalarının ise ülkesinde yaşayan eşine teslim edilmesi talebinde bulunduğu açıklandı.

120 yıllık olimpiyatlar tarihe tanıklık ediyor Birinci ve İkinci Dünya Savaşları nedeniyle 1916, 1940 ve 1944 olimpiyatları yapılamazken, 1906'da Atina'da, resmi nitelik taşımayan ''ara olimpiyatlar'' gerçekleştirildi.

KAÇAK SPORCUYA ULAŞILDI

Ayrıca, Uganda olimpiyat takımı yetkililerinin dün akşam saatlerinde telefonla ulaştığı Ssekitoleko'nun konuşacak durumda olmadığını belirterek telefonu kapattığı belirtildi.

Yetkililer Ugandalı atleti bulmak için seferber olurken, yaşanan gelişme Covid-19 salgını nedeniyle tepkilerin odağında bulunan Tokyo Olimpiyatları'nın doğurduğu halk sağlığı riskini yeniden gündeme taşıdı.

KAYBOLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Eğitim kampı için ülkenin Osaka eyaletinde bulunan Uganda milli takımı ekibinden bir sporcunun dün kaybolduğu açıklanmış, Izumisano şehrindeki kampta kayıplara karışan 20 yaşındaki erkek sporcunun akıbetinin bilinmediği belirtilmişti. Daha sonra kamptan kaçtığı tespit edilen sporcunun halterci Julius Ssekitoleko olduğu ortaya çıkmıştı.

Olimpiyat meşalesine su tabancalı saldırı Koronavirüs sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesini isteyen bir kadın, Olimpiyat meşalesini söndürmeye çalıştı. 77 yaşındaki atlet bu saldırıyı geri püskürttü.