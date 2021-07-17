Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü doğal afetlerden birinin yaşandığı Almanya'ya Türk yardım kuruluşu el uzattı. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı’na (IGMG) bağlı Hasene Derneği, afet bölgelerinde sel mağdurları ve arama kurtarma ekiplerine sıcak yemek, su ve yardım paketleri dağıttı.

TEMİZ SUYA İHTİYAÇ DUYULDU

Derneğin Kriz Masası Sorumlusu Tahir Köksoy, "Teşkilat olarak kriz bölgelerindeki arkadaşlarla ihtiyaçlarda öncelik sıralaması yaptık. İlk önce tüm bölgelerde temiz suya ihtiyaç duyulduğunu öğrendik. Şu ana kadar Belçika ve Almanya’nın sınır şehri olan Vervies’te en fazla evin yıkıldığı bölgeye ulaştık" dedi.

MOBİL AŞ ARABALARI İLE GIDA YARDIMI YAPILDI

Sel bölgesine ulaşmanın zor olduğunu belirten Köksoy, "Sonuçta Polis ve itfaiyenin de yardımıyla bölgeye mobil araç ve stantlarımızı yerleştirdik. Mobil aş arabalarımız ile çorba ve su gibi gıda yardımları sağlandı" ifadelerini kullandı.

"POLİS DE BİZE YARDIMCI OLDU"

Köksoy, Belçika’daki afet bölgesinin çok zor durumda olması nedeniyle oraya araçla ulaşamadıklarını kaydederek, “Çok sayıda yardım malzemesini elle taşımak zorunda kaldık, bu arada polis de bize taşımada yardımcı oldu" sözlerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Tam anlamıyla felaketi yaşayan Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü doğal afetlerden biri yaşandığı belirtilirken, şu ana kadar 141 kişi hayatını kaybetti.

Almanya’da yetkililer, Köln kenti yakınlarındaki Wassenberg kasabasında bir barajın yıkılmasının ardından dün gece geç saatlerde yaklaşık 700 kişinin tahliye edildiğini söyledi. Wassenberg Belediye Başkanı Marcel Maurer, su seviyelerinin geceden bu yana dengelendiğini belirterek, “Net konuşmak için çok erken ama ihtiyatlı bir şekilde iyimseriz” dedi.

Almanlar endişeli: Ya baraj çökerse… Almanya'da yaşanan sel felaketinin ardından üzerinde çatlaklar oluşan baraj, bölge halkını korkutmaya başladı.

Almanya’yı sel vurdu: Onlarca ölü, binlerce kayıp Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 133'e yükseldi. Kayıp sayısının da 1300'e ulaştığı bildirildi.