Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19 salgınına ilişkin son verileri görüşmek üzere toplandı. CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky yaptığı açıklamada, ABD’de geçtiğimiz hafta vaka sayısının yaklaşık yüzde 70, Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 26 ve hastane başvurularının yüzde 36 arttığını belirtti. Covid-19 kaynaklı ölümler ve hastane yatışlarının çoğunlukla aşılanmamış kişilerde görüldüğüne dikkat çeken Walensky “ABD’de Covid-19 salgını, aşılanmayanların salgını hâline geliyor” dedi.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Beyaz Saray Covid-19 Koordinatörü Jeff Zients de salgının ağırlıklı olarak aşılanmayanları tehdit ettiğini söyleyerek aşılama oranlarının düşük olduğu bölgelerdeki yayılma nedeniyle önümüzdeki haftalarda vaka sayısının artmasını beklediklerini aktardı. ABD’de vaka sayılarındaki artışın önüne geçilememesi, en kalabalık nüfuslu eyalet California’da 15 Haziran’da başlayan tam açılma sürecini de sekteye uğrattı.

ABD'de bazı eyaletler, Kovid-19 aşılarını geri çevirmeye başladı ABD'de bazı eyaletler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına talep azaldığı için federal hükümetin gönderdiği aşıları geri çevirmeye başladı.

ABD'de Virginia eyaletinde tüm Covid tedbirleri kaldırıldı ABD Başkanı Joe Biden, Virgina eyaletine yaptığı ziyarette Virgina Valisi Northam'ı Covid-19 ile mücadelesindeki başarısından dolayı tebrik ederek sosyal mesafe ve maske kullanımı dahil tüm önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.