Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika kıtasında virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158 bin 468'e çıktı. Vaka sayısının 6 milyon 291 bin 537 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 467 bin 547'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE CAN KAYBI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NDE

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.



Covid-19 aşısızların salgını hâline geldi ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ABD’de Covid kaynaklı ölümler ve hastane yatışlarının çoğunlukla aşılanmamış kişilerde görüldüğünü belirtti.



Afrika'da 14 ülkede Delta varyantı tespit edildi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da bulunan 14 ülkede ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyatının tespit edildiğini duyurdu.



